Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки

Політика



Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілями у Росії, пише британське видання The Guardian. Публічне оголошення про ракети великої дальності у Києві вважалося б зайвою провокацією. Імовірно, все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить понад 300 кілометрів.



Іран відправив Росії 220 балістичних ракет Fath-360 через Каспійське море, повідомив британський телеканал Sky News. Супутникові знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, підозрюване у транспортуванні балістичних ракет з Ірану, яке тиждень тому пришвартувалося в порту міста Астрахань.



Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі під час робочого візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів.



Суспільство



У Покровській громаді через постійну атаку з боку російських окупантів зупинено водопостачання, крім того, деякі населені пункти залишилися без газопостачання.



Колишнього голову окупаційної адміністрації Макіївки Сергія Голощапова звинувачують у викраденні обладнання із заводу «АзовЕлектроСталь». Засідання відбуваються у Басманному суді у Москві. При цьому він сам каже, що займався розмінуванням заводу, а всі звинувачення вважає «вигаданими».



У Селідово та Українську через безперервні обстріли відсутнє електропостачання . Тому телекомунікаційне обладнання компанії Vodafone не має джерел живлення, і, отже, можливості забезпечувати мобільний зв'язок.



В окупованому Донецьку у будинках мешканців Кіровського району, які нещодавно перекривали дорогу через проблеми з водопостачанням, досі немає води. Проте квитанції на оплату надходять. У багатьох згоріла переплата і з'явився борг за комунальні послуги.



Бойові дії



За даними українського моніторингового ресурсу DeepState, військові підрозділи російської армії просунулися на Донеччині біля Маринівки, в Українці та його околицях.



У Волноваському районі евакуаційна група ДСНС під час евакуації цивільного населення потрапила під російський обстріл. Два рятувальники отримали поранення, пошкоджено два броньовані автомобілі.



Росіяни із РСЗВ «Торнадо-С» обстріляли село Константинополь Донецької області. Двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Пошкоджено шість приватних будинків, кафе, магазин, адміністративну будівлю, лінію електропередач та 12 автомобілів.



У Костянтинівці троє людей загинули , п'ятеро – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, армія РФ пошкодила понад 20 будинків, торговельні заклади, лінії електромережі та автотранспорт. Велика частина міста залишилася без електрики, пошкоджено лінію електромережі ДТЕК та залізничне полотно. У Добропіллі поранено одну людину, пошкоджено десять приватних будинків, спортивний комплекс, магазин, котельню, гараж та автомобіль.



У Кам'янському районі Дніпропетровської області в ході атаки загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.



Сили оборони України вдарили по базах та складі БК росіян під Маріуполем, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, кількість поранених окупантів сягнула 20.



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