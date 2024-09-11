Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки

11 вересня 2024, 23:00

Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки

Політика

Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілями у Росії, пише британське видання The Guardian. Публічне оголошення про ракети великої дальності у Києві вважалося б зайвою провокацією. Імовірно, все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить понад 300 кілометрів.

Іран відправив Росії 220 балістичних ракет Fath-360 через Каспійське море, повідомив британський телеканал Sky News. Супутникові знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, підозрюване у транспортуванні балістичних ракет з Ірану, яке тиждень тому пришвартувалося в порту міста Астрахань.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі під час робочого візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Суспільство

 У Покровській громаді через постійну атаку з боку російських окупантів зупинено водопостачання, крім того, деякі населені пункти залишилися без газопостачання.

Колишнього голову окупаційної адміністрації Макіївки Сергія Голощапова звинувачують у викраденні обладнання із заводу «АзовЕлектроСталь». Засідання відбуваються у Басманному суді у Москві. При цьому він сам каже, що займався розмінуванням заводу, а всі звинувачення вважає «вигаданими».

У Селідово та Українську через безперервні обстріли відсутнє електропостачання . Тому телекомунікаційне обладнання компанії Vodafone не має джерел живлення, і, отже, можливості забезпечувати мобільний зв'язок.

В окупованому Донецьку у будинках мешканців Кіровського району, які нещодавно перекривали дорогу через проблеми з водопостачанням, досі немає води. Проте квитанції на оплату надходять. У багатьох згоріла переплата і з'явився борг за комунальні послуги.

Бойові дії

 За даними українського моніторингового ресурсу DeepState, військові підрозділи російської армії просунулися на Донеччині біля Маринівки, в Українці та його околицях.

У Волноваському районі евакуаційна група ДСНС під час евакуації цивільного населення потрапила під російський обстріл. Два рятувальники отримали поранення, пошкоджено два броньовані автомобілі.

Росіяни із РСЗВ «Торнадо-С» обстріляли село Константинополь Донецької області. Двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Пошкоджено шість приватних будинків, кафе, магазин, адміністративну будівлю, лінію електропередач та 12 автомобілів.

У Костянтинівці троє людей загинули , п'ятеро – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, армія РФ пошкодила понад 20 будинків, торговельні заклади, лінії електромережі та автотранспорт. Велика частина міста залишилася без електрики, пошкоджено лінію електромережі ДТЕК та залізничне полотно. У Добропіллі поранено одну людину, пошкоджено десять приватних будинків, спортивний комплекс, магазин, котельню, гараж та автомобіль.

У Кам'янському районі Дніпропетровської області в ході атаки загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Сили оборони України вдарили по базах та складі БК росіян під Маріуполем, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, кількість поранених окупантів сягнула 20.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
17:10
У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську
16:12
«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
20:50
Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
23:34
Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
22:46
Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по території РФ – ЗМІ
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
19:44
Іран відправив Росії 220 балістичних ракет Fath-360 через Каспійське море – ЗМІ
19:19
Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Яку зброю отримають ЗСУ
18:16
В Донецькій області евакуаційна група ДСНС потрапила під обстріл окупантів: поранені рятувальники
17:10
У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську
17:09
Російська армія з РСЗВ вдарила по Костянтинополю в Донецькій області: є загиблі та поранені
16:42
Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги
16:34
Сили оборони України вночі вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем: є загиблі та поранені військові РФ
16:12
«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну
15:44
Удари з артилерії та РСЗВ: росіяни вбили трьох людей та поранили 5 у Костянтинівці
15:23
Про атаку безпілотників на аеродроми в Мурманській області заявили в РФ
15:22
Ердоган: Повернення Криму Україні — вимога міжнародного права
14:46
У Покровському районі сталася смертельна ДТП: загинули три людини
14:27
Росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області: є загиблий та постраждалі
13:53
Жителі Покровської громади залишилися без води та газу
13:13
РФ знову вдарила по Костянтинівці: є жертва та постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими
11 вересня, 23:34
Місце удару по військах РФ під Маріуполем. Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Сили оборони України вночі вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем: є загиблі та поранені військові РФ
11 вересня, 16:34
У Покровському районі аварія. Фото: ДСНС У Покровському районі сталася смертельна ДТП: загинули три людини
11 вересня, 14:46
ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку
11 вересня, 10:59
Наслідки удару по місцю скупчення російських штурмовиків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
10 вересня, 23:24
Прапор російських окупантів у центрі Гродівки під Покровськом. Фото: кадр із відео Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
10 вересня, 19:40

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір