Ще один банк РФ почав видавати картки на окупованій частині Луганщини

На окупованій території Луганської області ще один російський банк почав видавати карти. Ілюстративне фото

Російський «Т-Банк» (колишній «Тінькофф-банк») почав видавати карти на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє місцевий проросійський ресурс «ЛІЦ».

Зазначається, що наступного тижня стати клієнтом «Т-Банку» зможуть «усі охочі», не виїжджаючи за межі підконтрольної РФ території Луганщини.

«Т-Банк» працює за моделлю дистанційного обслуговування, не маючи роздрібних відділень.

З 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну «Т-Банк» перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Великобританії, Канади, Швейцарії, його відключено від SWIFT.

Нагадаємо, на окупованій території Луганської та Донецької областей вже працюють російські банки ПСБ, Ощадбанк та ВТБ.