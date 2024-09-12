Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState

Російські окупанти захопили село Лісівка у Донецькій області на Кураховському напрямку. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Крім того, як йдеться в новому звіті, ЗС РФ просунулися біля Лисівки на Покровському напрямку. Також російські сили просунулися в районі Невельського, в Українську та околицях на Курахівському напрямку.
Також росіяни просунулися біля Кліщіївки на Часовоярському напрямку. Також там уточнено район захопленої ділянки в Калинівці.
Крім того, як зазначили аналітики, було уточнено ситуацію щодо лінії зіткнення біля Калинівки.
Раніше повідомлялося, що військові підрозділи російської армії просунулися на Донеччині біля Маринівки, в Українську та на околицях.
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