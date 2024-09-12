Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState

Повідомляється про захоплення російськими військами села Лисівка на Донеччині. Карта DeepState

Російські окупанти захопили село Лісівка у Донецькій області на Кураховському напрямку. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.



Крім того, як йдеться в новому звіті, ЗС РФ просунулися біля Лисівки на Покровському напрямку. Також російські сили просунулися в районі Невельського, в Українську та околицях на Курахівському напрямку.



Також росіяни просунулися біля Кліщіївки на Часовоярському напрямку. Також там уточнено район захопленої ділянки в Калинівці.

Крім того, як зазначили аналітики, було уточнено ситуацію щодо лінії зіткнення біля Калинівки.

Раніше повідомлялося, що військові підрозділи російської армії просунулися на Донеччині біля Маринівки, в Українську та на околицях.