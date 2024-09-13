У Костянтинівці пролунали вибухи

Костянтинівка вдень 13 вересня зазнала чергового удару з боку російських військ. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У п'ятницю, 13 вересня, близько 10:30 у місті Костянтинівка Донецької області пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Очевидці зазначають, що пролунало щонайменше три вибухи.

Судячи зі звуків, росіяни, ймовірно, били по місту авіабомбами, пишуть місцеві жителі.

Інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.

Нагадаємо, в результаті обстрілів з боку армії РФ 11 вересня в Костянтинівці троє людей загинули, п'ятеро — отримали поранення різного ступеня важкості.