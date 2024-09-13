У Костянтинівці пролунали вибухи

У п'ятницю, 13 вересня, близько 10:30 у місті Костянтинівка Донецької області пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Очевидці зазначають, що пролунало щонайменше три вибухи.
Судячи зі звуків, росіяни, ймовірно, били по місту авіабомбами, пишуть місцеві жителі.
Інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.
Нагадаємо, в результаті обстрілів з боку армії РФ 11 вересня в Костянтинівці троє людей загинули, п'ятеро — отримали поранення різного ступеня важкості.
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