На захопленій Луганщині ФСБ затримала мешканців, які нібито передавали СБУ дані про інфраструктуру регіону

Затримали мешканців ЛНР. Фото: Луганський інформаційний центр

Окупанти на тимчасово окупованій частині Луганської області повідомили, що затримали мешканців регіону, які нібито передавали Службі безпеки України відомості про інфраструктуру «ЛНР» та розвідані. Про це повідомили у пресслужбі так званого ФСБ «ЛНР».



Загарбники зазначили, що спочатку було затримано мешканку міста Рубіжне, саме вона передавала розвідані для завдання артилерійських та ракетних ударів по підрозділах російських військ.

Крім того, правоохоронці заарештували мешканця Луганська, який передав СБУ відомості про інфраструктуру міста. ФСБ нібито встановила, що чоловік співпрацював з іноземною розвідкою та передав відомості.



Як відомо, ФСБ порушила кримінальну справу за двома мешканцями, їм інкримінували злочин, передбачений статтею 276 Кримінального кодексу РФ «Шпигунство».