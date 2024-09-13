США сприйняли недавні слова Путіна серйозно — Кірбі

США не планують оголошувати про якусь нову політику щодо України та використання ракет великої дальності, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



«Немає жодних змін у нашому погляді на надання Україні можливостей для завдання ударів великої дальності для використання всередині Росії. Я не чекаю жодних серйозних заяв із цього приводу», — сказав Кірбі журналістам у п'ятницю, передає Reuters.



Він зазначив, що США серйозно ставляться до попередження Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим до конфлікту, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва щодо Росії, але це не нова позиція Путіна.



«Він, очевидно, довів свою здатність до агресії... так що так, ми серйозно ставимося до цих коментарів», — сказав Кірбі.

Не що інше, як пряма участь країн НАТО у війні в Україні. Так, напередодні президент РФ Володимир Путін прокоментував можливий дозвіл західних партнерів України бити їх далекобійною зброєю з військових цілей на території РФ.

