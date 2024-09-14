Україна за ніч збила 72 із 76 російських дронів

Увечері 13 вересня російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БПЛА. Після цього протягом 12 годин дрони тероризували українців у більшості областей країни. Було оголошено повітряну тривогу.



За ніч українська протиповітряна оборона ліквідувала 72 із 76 «шахедів», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



«Внаслідок протиповітряного бою збито 72 ворожих ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей», — йдеться у повідомленні.



Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Два безпілотники локально втрачені на території України, ще два — повернулися до Росії.



«Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя і наших людей. Працюємо над цим із усіма партнерами України», — прокоментував ситуацію президент Володимир Зеленський.

Російська армія в п'ятницю, 13 вересня, вдарила територією України ударними дронами-камікадзе. В результаті бойової роботи 24 БПЛА були збиті.