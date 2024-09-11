Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень

У Костянтинівці через російські обстріли сьогодні вдень загинули дві жінки. Фото: ОВА

Внаслідок обстрілу міста Костянтинівка російськими військами сьогодні вдень загинули двоє людей. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

«Росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 та 81 роки», — йдеться у повідомленні.

Також через обстріл пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та лінію електропередач.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня, приблизно об 11:20, у місті Костянтинівка Донецької області пролунали потужні вибухи. Внаслідок обстрілу більша частина Костянтинівки залишилася без електрики.