«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну

Колишній «міністр оборони» угруповання «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков). Фото: соцмережі

Колишній «міністр оборони» угруповання «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) у листі до своєї дружини Мирослави Регінської спростував інформацію про свій вихід із колонії та відправку на війну в Україну. Про це сьогодні повідомила Регінська у своєму телеграм-каналі.

«Тут досить багато людей "потішили" мене повідомленнями, що в інтернеті повідомляється про те, що я нібито "підписав контракт" на війну. Спростуй це офіційно: повідом, що я звертався до представників військкомату, які відвідують ВК, але двічі отримав відмову навіть у прийнятті від мене заяви. Одного разу — з мотивуванням "полковники нам не потрібні", — навіть статтю як мотив відмови не згадували. Поки що нічого в цьому плані не змінилося», — сказано у листі Гіркіна, який цитує його дружина Мирослава Регінська.

Раніше про те, що адвокатам Гіркіна (Стрєлкова) нібито вдалося домогтися відповідного дозволу, повідомляв прокремлівський телеграм-канал SHOT. Пізніше дружина Гіркіна Мирослава Регінська заявила, що інформація про те, що він виходить із колонії та вирушає на війну з Україною, не відповідає дійсності і є фейком.

Нагадаємо, у січні цього року «екс-міністр оборони ДНР» отримав чотири роки колонії за заклики до здійснення екстремістської діяльності. Покарання Гіркін відбуває у колонії міста Кірово-Чепецька Кіровської області РФ.