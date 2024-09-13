Мобілізація «ДНР» у Донецьку та розруха в Авдіївці — дайджест з окупації ►

Як після недавніх бомбардувань так виглядають населені пункти в Луганській області, захоплені два роки тому. РФ їх просто ігнорує. Донецький військком вимагає від підприємств передати йому списки, кого ще можна забрати на фронт. Авдіївку не відновлено, натомість із російськими прапорами всюди. Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін нібито приїхав до Красногорівки. Поранені військовослужбовці полку із Чечні заявили про відряджання на фронт до закінчення лікування.



Про ці, а також інші важливі події в окупації розповідає проєкт «За гранню».