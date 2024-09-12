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Головне за день: Зруйновано міст під Покровськом. Ліквідація російського винищувача

12 вересня 2024, 23:00

Головне за день: Зруйновано міст під Покровськом. Ліквідація російського винищувача

Політика

Глава Кремля РФ Володимир Путін назвав можливий дозвіл західних партнерів України бити далекобійною зброєю по військовим цілям по території РФ «прямою участю країн НАТО у війні в Україні».

Суспільство

 У Костянтинівці через постійні атаки та евакуацію місцевого населення, сервісний центр Пенсійного фонду тимчасово припиняє свою роботу.

У північній частині Покровська технічно неможливо відновити електропостачання через значні пошкодження енергетичних об'єктів. Крім цього, через бойові дії зупинено роботу модульної фільтрувальної станції. Зруйновано Дмитрівський міст, який з'єднував Мирноград та Покровськ.

У Свердловському районі Луганської області угруповання «ЛНР» з 12 вересня запровадило режим надзвичайної ситуації. Це пов'язано із пожежами на території селища Комсомольське. Перекрито автомобільну дорогу сполученням Луганськ-Свердловськ (Должанськ).

Бойові дії

 За даними аналітиків проекту DeepState, російські окупанти захопили село Лісівка в Донецькій області на Курахівському напрямку. Крім того, просунулися біля Лисівки на Покровському напрямі.

Внаслідок обстрілу місця роздачі допомоги у селі Веролюбівка на Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще двоє – отримали поранення.

Росармія двічі влучила у інфраструктурні об'єкти у Покровську. Від вибухової хвилі також зазнали пошкоджень житлові багатоквартирні будинки. У Мирнограді знищено торгові павільйони на ринку.

Російські окупанти обстріляли селище Красноярське та Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула, шість цивільних отримали поранення, пошкоджено 6 будинків і лінія електропередач.

У ніч проти 12 вересня армія РФ обстріляла Конотоп Сумської області. Агресор завдав ударів  по житловій забудови у центрі міста та інфраструктурі, внаслідок чого зникли світло та вода. Двох людей госпіталізовано, одна з них у комі, зараз невідома точна кількість поранених.

У Чорному морі російська ракета вдарила по цивільному судну з вантажем пшениці для Єгипту. Окупанти атакували корабель одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

У російському Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, де базуються військовослужбовці росгвардії. Було підірвано особовий склад. Це була спільна операція ГУР та місцевого підпілля.

У ході операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР влучанням із ПЗРК знищили російський винищувач Су-30СМ. Винищувач входив до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, що базується на аеродромі міста Саки в окупованому Криму.

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