Один мешканець Донецької області загинув та 11 поранено внаслідок обстрілів за добу

У Донецькій області одна людина загинула і 11 поранено внаслідок російських обстрілів минулої доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Смерть зафіксована у Костянтинівці, там же поранено шістьох людей.



По дві людини постраждали у Часовому Яру та Українську. У Кураховому один поранений.



За весь час повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини офіційно зафіксували 2707 загиблих та 5910 поранених.



При цьому в статистиці не враховано всіх жертв у захоплених Маріуполі та Волновасі.