Один житель Донецкой области погиб и 11 ранены в результате обстрелов за сутки

В Донецкой области один человек погиб и 11 ранены в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.



Смерть зафиксирована в Константиновке, там же ранены шесть человек.



По два человека пострадали в Часов Яре и Украинске. В Курахово — один раненый.



За все время полномасштабного вторжения России на подконтрольной Украине части Донетчины официально зафиксировали 2707 погибших и 5910 раненых.



При этом в статистике не учтены все жертвы в захваченных Мариуполе и Волновахе.