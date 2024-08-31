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Щонайменше 5 людей загинули сьогодні через обстріл Часового Яру

31 серпня 2024, 14:10

Щонайменше 5 людей загинули сьогодні через обстріл Часового Яру

Внаслідок російського обстрілу Часового Яру на Донеччині загинули щонайменше п'ятеро людей. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що росіяни обстріляли місто сьогодні вранці. Снаряди влучили у  приватний будинок та багатоповерхівку.

Загиблі – чоловіки віком від 24 до 38 років.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу війська РФ 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок цих атак двоє людей загинули, дев'ять — зазнали поранень.

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