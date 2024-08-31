По меньшей мере 5 человек погибли сегодня из-за обстрела Часов Яра

В результате российского обстрела Часов Яра в Донецкой области погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная военная администрация.
Отмечается, что россияне обстреляли город сегодня утром. Снаряды попали в частный дом и многоэтажку.
Погибшие – мужчины от 24 до 38 лет.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки войска РФ 19 раз подвергли обстрелам населенные пункты Донецкой области. В результате этих атак два человека погибли, девять — получили ранения.
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