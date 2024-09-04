Росіяни за добу атакували енергетичний та промисловий об`єкти у Покровську: спалахнула пожежа

Російські окупанти за добу двічі обстріляли Покровськ на Донеччині. Зокрема, під удар потрапили енергетичний та промисловий об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, 3 вересня близько 16:45 росіяни потрапили в енергетичний об'єкт, внаслідок чого досі залишаються без електропостачання майже 800 жителів східної частини міста. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала КАБ-500.



Крім того, вночі 4 вересня в місті сталася чергова надзвичайна ситуація — війська РФ завдали удару по промисловому об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа. Тип озброєння та деталі події з'ясовуються.



Раніше ми писали, що російські окупанти, ймовірно, захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області та перебувають приблизно за вісім кілометрів від Покровська. Також у агресора є незначні поступи під Торецьком та Донецьком.