Верховна Рада не зібрала голоси для усунення Безуглої

Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла залишилася заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Про це на телеграмі написав депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.



Парламент не зібрав достатньо голосів для її зняття. Спочатку за включення цього питання до порядку денного погодилися 278 нардепів. Проте за ухвалу про звільнення Безуглої проголосували всього 205 осіб.



«Постанову про Марʼяну провалили - 205….. Вона залишається заступником Комітету», - повідомив Железняк.

Результат голосування за зняття Безуглої. Фото: Железняк

Раніше з'явилася інформація, що на Кабмін чекає «велике перезавантаження», Верещук та ще кілька міністрів подали заяви про відставку.



Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що, за її інформацією, винищувач F-16 українського пілота Олексія «Moonfish» 26 серпня нібито збив ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.



У відповідь Микола Олещук назвав Безуглу «інструментом для дискредитації вищого військового керівництва».