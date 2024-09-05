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Кількість загиблих під час удару РФ по навчальному закладу в Полтаві зросла до 54

05 вересня 2024, 09:44

Кількість загиблих під час удару РФ по навчальному закладу в Полтаві зросла до 54

Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 54. Фото: ДСНС України Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 54. Фото: ДСНС України

До 54-х збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві. Про це повідомило ДСНС України.

«Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб», - заявили в пресслужбі рятувальників.

За даними держслужби України з надзвичайних ситуацій, вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.

Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 54. Фото: ДСНС України

Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 54. Фото: ДСНС України

Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 54. Фото: ДСНС України

Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 54. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, російські війська вдень 3 вересня завдали удару двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку.

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