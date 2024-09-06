Двоє мирних жителів загинули під час обстрілу Донецької області армією РФ

Результат обстрілу на Донеччині росіянами. Фото: Філашкін

За 5 вересня російські війська вбили двох мешканців Донецької області: у Костянтинівці та Райгородку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 12 людей в області за добу дістали поранення. Дев'ять постраждалих зафіксували у Костянтинівці, ще двох людей росіяни поранили у Покровську та одного у Новій Полтавці», — заявив Філашкін.







Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2729 осіб убитими та 5977 – пораненими.



Раніше «Новини Донбасу» писали про те, що зміниться найближчим часом під час евакуації з Покровська.