Евакуація з Костянтинівки триває: за тиждень виїхали понад 400 людей

За останній тиждень із Костянтинівської громади Донецької області евакуйовано 433 особи, у тому числі 249 дітей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«З початку тижня з Костянтинівської громади евакуйовано 433 мешканців, з них 249 дітей. Евакуація проходить організовано — силами міської військової адміністрації, ДСНС, Нацполіції», — повідомив Філашкін.



А голова Костянтинівської військової міської адміністрації Сергій Горбунов зазначив, що всі комунальні служби у місті працюють, вони усувають наслідки обстрілів, проте залишатися на території громади небезпечно.

Російські військові вранці, 5 вересня, обстріляли Костянтинівку. Є жертва та постраждалі.