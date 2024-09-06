Скільки людей залишається у Покровську: відповідь начальника МВА

У Покровську Донецької області триває евакуація, у місті проживає 24 500 мешканців. Деякі адміністративні установи продовжують працювати. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



«Станом на ранок 6 вересня у місті залишається 24 500 мешканців, з них 929 дітей. Евакуація продовжується. У комендантську годину працюють невеликі приватні магазини, банкомати, ЦНАП, комунальники та первинна ланка медицини», — зазначив він.



Крім того, за словами Добряка, щойно з'явиться електропостачання, у місті буде відновлено подачу води.



«Бачимо, що ворог цинічно гатить по цивільній та критичній інфраструктурі. Лишають наших громадян без всього. Вихід один – евакуюватись. Відучора змінились маршрути евакуації. Через ускладнення безпекової ситуації станцією відправлення буде Павлоград. Для реєстрації на потяг потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контактного центру Покровської МВА за номером: 0-800-300-101», — додав начальник Покровської МВА.



Раніше ми писали, що російські окупанти 5 вересня атакували критичну інфраструктуру Покровська на Донеччині. Внаслідок цього частина міста залишається без світла.