Зеленский назначил Верещук заместителем руководителя ОП: опубликован указ

Верещук стала заместителем Ермака. Фото: ФБ Ирина Верещук

8 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса президента Украины. Еще одним заместителем руководителя ОП стал бывший начальник Закарпатской ОГА Виктор Микита. Об этом говорится в указе главы государства №621/2024.



«Назначить Верещук Ирину Андреевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины», — сообщается в указе.



Отмечается, что Верещук с 2021 года занимала должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Справка



Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Руська Жолковского района Львовской области. С 1997 по 2002 гг. училась в Военном институте при Национальном университете Львовская политехника, по специальности «Международная информация».

В 2002-2006 гг. училась на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко по специальности «Правоведени».



С 2011 года - обучение в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.



11 ноября 2015 защитила диссертацию и получила степень кандидата наук по государственному управлению.



В 2015-2016 гг. — стипендиат программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы.



В июле 2016 получила диплом Краевой школы администрации публичной (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej).





Карьера. Ирина Верещук после окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.



С мая 2007 по июнь 2008 года — юрист Рава-Руського городского совета.



С июня по октябрь 2010 года — заместитель председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.



С 2010 по 2015 гг . — мэр города Рава-Руськой Жовковского района Львовской области.



С 2016 года — президент Международного Центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога.



С сентября 2017 — доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.



Политическая деятельность. На парламентских выборах 2019 года Ирина Верещук избрана в Верховную Раду Украины IX созыва по списку партии Слуга народа, № 29 в списке.



4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий.



Напомним, 5 сентября Верховная Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.За это решение проголосовали 255 нардепов, против — пять, воздержались — 39.