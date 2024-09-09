Окупанти вбили дитину та поранили 3 дорослих у Нікополі

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Росіяни вкотре вдарили по Нікополю, внаслідок артилерійського обстрілу загинула 16-річна дівчинка. Також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона зазнала травм несумісних з життям», — зазначив він.

За словами Лисака, у трьох постраждалих осколкові поранення, 79-річного чоловіка доставлено до лікарні. Стан — середньої тяжкості. 74-річний чоловік та 66-річна жінка отримали медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.



Як відомо, армія РФ випустила майже десяток снарядів. Зруйновано приватні будинки.



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