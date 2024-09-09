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Окупанти вбили дитину та поранили 3 дорослих у Нікополі

09 вересня 2024, 11:58

Окупанти вбили дитину та поранили 3 дорослих у Нікополі

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Росіяни вкотре вдарили по Нікополю, внаслідок артилерійського обстрілу загинула 16-річна дівчинка. Також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона зазнала травм несумісних з життям», — зазначив він.

За словами Лисака, у трьох постраждалих осколкові поранення, 79-річного чоловіка доставлено до лікарні. Стан — середньої тяжкості. 74-річний чоловік та 66-річна жінка отримали медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.

Як відомо, армія РФ випустила майже десяток снарядів. Зруйновано приватні будинки.

 Раніше ми писали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині зросла до 50 осіб.

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ТЕГИ

Люди
Сергій Лисак
Місця
Дніпропетровська область Нікополь
Події
Війна Обстріл

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