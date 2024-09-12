У Дружківці СБУ затримала російського агента, йому загрожує довічне

У СБУ повідомили про викриття російського агента у Дружківці. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який діяв у Донецькій області. Зловмисник шпигував за військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Насамперед агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, які намагаються захопити Часів Яр.

Також противника цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів боєприпасів сил оборони.

Для збору розвідданих окупанти дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки. Щоб завербувати чоловіка, росіяни задіяли його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до РФ, а пізніше вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії.

Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донбасу, бойовик виконував функцію «зв'язного» та передавав відомості росіянам.

Служба безпеки викрила російського агента у Дружківці, задокументувала його злочинні дії та затримала.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та сім-картки, які він використав для комунікації з агресором.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.