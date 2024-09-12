У Покровську зруйновано Димитрівський міст

Міст з'єднував Покровськ та Мирноград. Фото: Донбас оперативний

Російські окупанти в ніч проти 12 вересня зруйнували Димитрівський міст у Покровську Донецької області. Відповідні фото було опубліковано у місцевих групах.



Як зазначається, внаслідок удару росіян міст, який сполучав Покровськ із Мирноградом, був повністю зруйнований.

У Покровській міській військовій адміністрації підтвердили удар російських військових по мосту.



«Сьогодні, 12 вересня, о 04:40 ворог знову влучив у дорожньо-транспортний об'єкт і зруйнував одну із секцій шляхопроводу. Наразі тип озброєння встановлюється», — ідеться в повідомленні.



Інформації про загиблих і постраждалих не надходило.



Раніше ми писали, що в результаті бойових дій зупинено роботу модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом отримувало воду місто Покровськ Донецької області.