Внаслідок обстрілу знищено торгові павільйони на ринку в Мирнограді

Російські військові минулої доби, 11 вересня, обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки знищені торгові павільйони на ринку. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.
«Пожежно-рятувальні підрозділи залучалися до ліквідації пожежі внаслідок ворожого обстрілу. Вогнем знищено: понад 30 торгових павільйонів», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Раніше ми писали, що за 11 вересня окупанти вбили шістьох мешканців Донецької області.
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