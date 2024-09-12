Внаслідок обстрілу знищено торгові павільйони на ринку в Мирнограді

Російські військові минулої доби, 11 вересня, обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки знищені торгові павільйони на ринку. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Пожежно-рятувальні підрозділи залучалися до ліквідації пожежі внаслідок ворожого обстрілу. Вогнем знищено: понад 30 торгових павільйонів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що за 11 вересня окупанти вбили шістьох мешканців Донецької області.