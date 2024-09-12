В результате обстрела уничтожены торговые павильоны на рынке в Мирнограде

Российские военные за прошедшие сутки, 11 сентября, обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки уничтожены торговые павильоны на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«Пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации пожара, в результате вражеского обстрела. Огнем уничтожено: более 30 торговых павильонов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших и погибших е поступала.



Ранее мы писали, что за 11 сентября оккупанты убили шесть жителей Донецкой области.