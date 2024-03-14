У Каховське водосховище почала повертатися вода

Каховське водосховище почало наповнюватися водою. Фото: Texty.org.ua

До Каховського водосховища на Великому Лузі вперше за півстоліття повертається вода. Легендарне місце, яке протягом 70 років було затоплено водами, вже не давало надії на відновлення. Про це повідомляє видання Texty.org.

Зазначається, що до Каховського водосховища знову почала прибувати вода. Останні супутникові знімки цього району свідчать, що значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища на сьогоднішній день покрита водою.

Пояснюється це тим, що весняне танення снігів принесло додаткову вологу у пониззі Дніпра.

Експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Григорій Коломіцев розповів, що спостерігається чітке підвищення рівня води, що відповідає ситуації весняної повені на річковій заплаві.

За його словами, за відсутності штучного регулювання рівня води сьогодні можна спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті ж процеси, які відбуваються на природних, не зарегульованих людиною заплавах річок. Весняні повені відбувалися на цих землях ще до будівництва ГЕС.

Великий Луг був затоплений водами Каховського водосховища у 1955-1957 роках, крім деяких ділянок. Однак після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 він був осушений. У зоні лиха виявилося близько 16 000 людей, і близько 80 населених пунктів було затоплено внаслідок теракту.