Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Каховське водосховище почала повертатися вода

14 березня 2024, 14:48

У Каховське водосховище почала повертатися вода

Каховське водосховище почало наповнюватися водою. Фото: Texty.org.ua Каховське водосховище почало наповнюватися водою. Фото: Texty.org.ua

До Каховського водосховища на Великому Лузі вперше за півстоліття повертається вода. Легендарне місце, яке протягом 70 років було затоплено водами, вже не давало надії на відновлення. Про це повідомляє видання Texty.org.

Зазначається, що до Каховського водосховища знову почала прибувати вода. Останні супутникові знімки цього району свідчать, що значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища на сьогоднішній день покрита водою.

Пояснюється це тим, що весняне танення снігів принесло додаткову вологу у пониззі Дніпра.

Експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Григорій Коломіцев розповів, що спостерігається чітке підвищення рівня води, що відповідає ситуації весняної повені на річковій заплаві.

За його словами, за відсутності штучного регулювання рівня води сьогодні можна спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті ж процеси, які відбуваються на природних, не зарегульованих людиною заплавах річок. Весняні повені відбувалися на цих землях ще до будівництва ГЕС.

Великий Луг був затоплений водами Каховського водосховища у 1955-1957 роках, крім деяких ділянок. Однак після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 він був осушений. У зоні лиха виявилося близько 16 000 людей, і близько 80 населених пунктів було затоплено внаслідок теракту.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Запорізька область Каховське водосховище

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
09:42
Опір в Криму виявив ракетні склади у Севастополі
23:21
Головне за день: Невельське під контролем ЗСУ. Річниця вбивства активіста у Донецьку
17:44
Росіяни на керівні «посади» в окупації призначають убивць, — Запорізька ОВА
23:25
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. У Росії розбився військовий літак Іл-76
19:09
У Донецьку відновлюють будівлю «прокуратури ДНР», пошкоджену обстрілом
17:40
CNN допустила неточності в оцінці боєприпасів Росії та Заходу — Oryx
12:20
ЗСУ вдалося просунутися в районі Бахмута — ISW
11:41
Без допомоги США Україна й надалі втрачатиме території — NYT
10:38
Донецька область була обстріляна окупантами 16 разів протягом доби, зруйновано десятки будинків
09:53
У Куп'янську російська бомба впала на багатоповерхівку, виникла пожежа
23:07
Головне за день: Головнокомандувач ВМФ РФ відправили у відставку. Ситуація під Авдіївкою
18:55
П'ятеро людей постраждали в окупованій Макіївці внаслідок удару, зруйновано будинки
17:54
У перший день «голосування на виборах президента РФ» на окупованій частині Донецької області явка склала 22 відсотки
16:47
В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
15:54
Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів
13:26
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
12:09
Окупанти просунулися біля сіл Орлівка та Бердичі на Авдіївському напрямку — ISW
11:29
Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні — CNN
усі новини
14:59
«Patriot» продовжує виконувати завдання у прифронтових територіях — Олещук
14:48
У Каховське водосховище почала повертатися вода
13:58
У Берліні згорів табір для українських переселенців: поліція не виключає підпал
13:55
Російські окупанти атакували жіночий салон краси у Херсоні
12:58
В Україні з початку року на соцвиплати спрямували понад 75 млрд грн: інфографіка
12:48
У Харківській області перебої із ТБ та радіосигналом через удари безпілотників
12:12
У ЗСУ розповіли, чим загрожує захоплення Лимана росіянами
11:45
Тренер одеського «Чорноморця» втік за кордон: клуб анулює його ліцензію
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
11:25
Військові ГУР знищили комплекс відеоспостереження окупантів «Муром-М»
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
10:47
Росія вдарила по радіотехнічним об'єктам Сумської області: у чотирьох містах не працюють передавачі телерадіомовлення
10:35
На Донеччині за добу чотири райони потрапили під вогонь окупантів: пошкоджено будинки
10:05
Бєлгород потрапив під обстріл: у автомобілі загинув водій, є руйнування, кажуть про захід ДРГ
09:59
Російські добровольці закликали жителів Білгородської та Курської областей евакуюватися протягом півтори години
09:57
Сили ППО вночі знищили 22 дрона-камікадзе
09:42
Опір в Криму виявив ракетні склади у Севастополі
09:08
Під час удару по полігону в окупованій Луганській області загинули 10 окупантів — ЗМІ
08:54
Росіяни навчатимуть дітей з окупованої Луганщини керувати дронами
08:28
Росіяни за добу поранили 2 мешканців Донеччини
усі новини
ВІДЕО
Удар по салону краси у Херсоні. Фото: кадр із відео Російські окупанти атакували жіночий салон краси у Херсоні
14 березня, 13:55
Військові ГУР знищили комплекс відеоспостереження окупантів «Муром-М» Військові ГУР знищили комплекс відеоспостереження окупантів «Муром-М»
14 березня, 11:25
«Приліт» у Білгороді. Фото: кадр із відео Бєлгород потрапив під обстріл: у автомобілі загинув водій, є руйнування, кажуть про захід ДРГ
14 березня, 10:05
РДК закликав мешканців Курської та Білгородської областей негайно евакуюватись. Фото: Укрінформ Російські добровольці закликали жителів Білгородської та Курської областей евакуюватися протягом півтори години
14 березня, 09:59
Наслідки удару по Мирнограду. Фото: Новини Донбасу Неточний «Гром-Е1»: Наслідки нічного удару по Мирнограду
13 березня, 16:05
Пошук людей під завалами у Сумах. Фото: ДСНС У Сумах рятувальники дістали тіло людини з-під завалів п'ятиповерхівки
13 березня, 13:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама