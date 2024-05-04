Російські війська просуваються в районі Карлівського водосховища на Донеччині — DeepState

Російська окупаційна армія просунулась у селі Нетайлове Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Село розташоване недалеко від Карлівського водосховища.

На карті також видно, що події динамічно розвиваються в районі Часового Яру, Роботиного, Соловйового та Кринок.

Минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку відбито 34 атаки противника, – повідомили в Генштабі Збройних сил України.



Зазначається, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та на захід від Семенівки.