Росіяни вдарили по житлових багатоповерхівках у Харкові: є загиблі та поранені

Війська РФ вдарили по багатоповерхових будинках у Харкові сьогодні вдень. Повідомляється про загиблих та поранених. Фото: ОВА

Росіяни обстріляли чотири адміністративні райони Харкова. Боєприпаси влучили у багатоповерхові житлові будинки. Наразі відомо як мінімум про трьох загиблих. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Як розповів Терехов, удари припали до чотирьох адміністративних районів Харкова.

За словами міського голови Харкова, згідно з попередньою інформацією, росіяни потрапили двома житловими багатоповерхівками у Київському та Салтівському районах.

«У Київському районі у житловому будинку 22 постраждалих. Поверхи в будинку склалися з восьмого до третього», — повідомив Терехов.

За його словами, загалом у всіх місцях прильотів є троє загиблих.

«Продовжується пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», — написав мер Харкова.