Троє мешканців загинули та п`ять постраждали внаслідок атак армії РФ у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 24 вересня, атакувала Донеччину. Внаслідок атак троє мешканців загинули. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 24 вересня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Покровську та 1 у Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2776 осіб, отримали поранення – 6132. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські військові в ніч на 25 вересня завдали авіаудару по Запоріжжю, одна людина загинула, семеро отримали поранення.