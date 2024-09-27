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На Донеччині понад 120 населених пунктів залишаються без світла

27 вересня 2024, 12:41

На Донеччині понад 120 населених пунктів залишаються без світла

Станом на ранок 27 вересня у Донецькій області без електропостачання залишаються 77, 8 тис. абонентів. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«На ранок залишається без світла 121 населений пункт - 77,8 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що через російські обстріли за 26 вересня знеструмлено 6,6 тис. абонентів у 5 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 12,3 тис. абонентів у 11 населених пунктах.

 Раніше ми писали, що з 26 вересня у деяких будинках міста Покровськ немає електропостачання. Йдеться про аварійне відключення.

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