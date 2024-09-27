Внаслідок обстрілу Мирнограда поранено чоловіка

Російські загарбники у п'ятницю, 27 вересня, обстріляли Мирноград Донецької області. Є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«ВС РФ, ймовірно, з артилерії атакували місто Мирноград, внаслідок чого отримав поранення тіла 51-річний чоловік», — йдеться в повідомленні.



Крім того, у прокуратурі зазначили, що окупанти у п'ятницю, 27 вересня, завдали кілька ударів по Костянтинівці з різних видів озброєння.



Тілесні пошкодження отримали 4 мешканців — жінки віком 37 та 61 рік та двоє чоловіків 36 і 67 років. Постраждалі перебували поблизу торговельних об’єктів і за місцем мешкання. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок, торговельні об’єкти, кафе й магазин.



Крім того, під приціл окупантів потрапив мікрорайон Високо-Іванівка Слов'янської ОТГ. Попередньо, ворог обстріляв його з використанням «УМПБ Д-30 СН». Мінно-вибухові травми, перелом та струс головного мозку отримала подружня пара.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).