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Насильство в сім'ї: як зараз допомагають жертвам на Донеччині

05 жовтня 2024, 09:21

Насильство в сім'ї: як зараз допомагають жертвам на Донеччині

До початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області функціонували 33 шелтери — місця, де  постраждалим від домашнього насильства надавали соціально-психологічну підтримку. Наразі залишилося 10 таких закладів, решта або розбита, або опинилась на окупованій території. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації.

 Зараз у регіоні немає жодного притулку з цілодобовим перебуванням для жертв домашнього насильства, які свого часу відкривалися у різних громадах області. Два таких шелтери знищені, 4 опинилися на окупованій території, ще 1 притулок не може працювати через небезпеку, тому що знаходиться на лінії розмежування.

Бувають випадки, коли через домашнє насильство жертви потребують негайного виїзду з дому, адже там перебуває кривдник. Саме так і допомагали постраждалим відповідні структури до повномасштабного вторгнення. Тепер за подібних обставин жертву домашнього насильства везуть до кордону з Дніпропетровською областю, передають її мобільній бригаді сусіднього регіону, яка далі везе жінку до шелтеру.

З лютого 2022 року таким маршрутом вивезли 2 жінки з Донецької області до притулку в іншій області.

 Про такий маршрут вдалося домовитися з громадською організацією «Мартін клуб» у Дніпрі, яка опікується питаннями допомоги постраждалим від гендерно обумовленого насильства та співпрацює з Донецькою областю саме в цьому напрямку.

За словами начальника управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Лілії Золкіної, найчастіше фахівці у громадах надають психологічну підтримку постраждалим від домашнього насильства, після чого жінка з дітьми погоджується на евакуацію без кривдника. У таких випадках притулок не потрібний.

На території Донецької області продовжують функціонувати денні центри соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Таких центрів залишилося лише три. У Добропільській та Краматорській громадах працюють з клієнтами очно, у Покровській громаді через ситуацію з безпекою були змушені перейти на дистанційну роботу.

За словами заступника начальника управління Михайла Снопенка, з початку поточного року станом на 1 жовтня до денного центру Добропільської громади звернулися 149 жінок, 56 чоловіків, 71 дівчинка та 54 хлопчики до 18 років.

До Краматорського центру, який відкрився у травні, звернулися 125 жінок, 14 чоловіків, 14 дівчаток та 16 хлопчиків.

 Поки Покровський денний центр не перейшов до дистанційного формату роботи, тут з початку року надали допомогу 166 жінкам, 14 чоловікам, 16 дівчаткам та 12 хлопчикам.

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домашнє насильство
Місця
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