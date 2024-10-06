Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області

Минулої доби під удар російської окупаційної армії потрапили 11 населених пунктів Донецької області. Про це у телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 6 жовтня:
Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 428 людей, у тому числі 33 дитини.
11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін
11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін
11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін
Нагадаємо, 5 жовтня, росіяни вбили двох жителів Донецької області: у Великій Новосілці та Торецьку.
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