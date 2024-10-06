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Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області

06 жовтня 2024, 11:09

Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області

11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін 11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін

Минулої доби під удар російської окупаційної армії потрапили 11 населених пунктів Донецької області. Про це у телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 6 жовтня:

  • Волноваський район. У Великій Новосілці 1 людина загинула та 1 поранена.
  • Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки у Гірнику, приватні будинки в Острівському і Курахівці; обстріляне Курахове.
  • Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 гуртожитки й адмінбудівлю. У Новооленівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 26 багатоповерхівок, 6 ліній електропередач, 3 газогони.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 428 людей, у тому числі 33 дитини.

11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін

11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін

11 населених пунктів Донеччини потрапили під обстріл росіян. Фото: Філашкін

Нагадаємо, 5 жовтня, росіяни вбили двох жителів Донецької області: у Великій Новосілці та Торецьку.

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