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Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ

07 жовтня 2024, 11:11

Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ

Сім'ю офіцера ВМС евакуювали з Криму під носом у ФСБ. Фото: кадр із відео Сім'ю офіцера ВМС евакуювали з Криму під носом у ФСБ. Фото: кадр із відео

Загін спеціальної розвідки «Янголи» з-під носа у ФСБ евакуювали родину офіцера ВМС України із тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у фейсбуці ВМС України.

Загін спеціальної розвідки «Янголи» на виконання завдання командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи провів складну операцію та евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-Морських Сил.

Сім'ї довелося покинути півострів через переслідування з боку ФСБ. 18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти.

За інформацією військових, три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера.

«20 вересня його сім'ю тимчасово відпустили за умови, що протягом п'яти наступних днів офіцер вийде на зв'язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув'язненням. Про ситуацію, що склалася, військовослужбовець доповів безпосередньо командувачу ВМС ЗС України», - розповіли у ВМС.

Було прийнято рішення залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи», на рахунку якого не один десяток успішних евакуацій. Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів.

Варто зазначити, що загалом «Янголи» вже евакуювали 73 особи – як цивільних, так і військовослужбовців.

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