Війська РФ атакували порт Південний: пошкоджено цивільне судно

РФ пошкодила цивільне судно Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Російські окупанти пошкодили цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс та Невіс, яке було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталося біля одного з причалів у морському порту Південний. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.



Як зазначається, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. На судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.





«Загалом, це вже 20-те цивільне судно, яке зазнало пошкоджень внаслідок російських атак. Декілька тижнів тому країна-терорист ударила по судну, яке везло пшеницю до Єгипту. Це ніщо інше, як спроби Росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку», — заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.





Навіть попри систематичні російські обстріли та удари, український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.



«Україна залишається гарантом продовольчої, а відтак і соціальної безпеки для багатьох країн світу. Завдяки гуманітарним ініціативам нашої держави мільйони людей отримують необхідне продовольство», — резюмували у відомстві.



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