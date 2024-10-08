З Вугледара не вдалося евакуювати всіх поранених військових — комбриг 72 ОМБр

Вугледар Донецької області. Фото: відкриті джерела

Під час боїв за Вугледар проводилася евакуація українських військових, які зазнали поранень. Однак тоді не всіх солдатів вдалося вивезти. Про це повідомив командир 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко в інтерв'ю Головкому.



За його словами, під час таких активних бойових дій неможливо з повною впевненістю сказати, що вдалося вивести усі 100% поранених.



«Евакуація здійснювалась. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, іноді навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх», — зазначив він.



Охріменко не став називати точну кількість військових, які не були евакуйовані. При цьому він додав, що у РФ неправдива інформація.



«Це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази», — резюмував полковник.



Нагадаємо, що 1 жовтня аналітики DeepState повідомили про повну окупацію Вугледара.



2 жовтня аналітики DeepState знову заявили про захоплення Вугледара та втрату Україною всього колишнього Волноваського району.