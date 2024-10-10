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РФ атакувала Кривий Ріг БПЛА: пошкоджено п'ятиповерхівку

10 жовтня 2024, 09:59

РФ атакувала Кривий Ріг БПЛА: пошкоджено п'ятиповерхівку

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

Російські війська вранці 10 жовтня вкотре обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Цього разу вдарили за допомогою дронів. З пошкодженої частини будинку врятували шістьох людей, одну жінку госпіталізували. Інформації про жертв немає. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Через російську атаку на Кривий Ріг постраждала 82-річна жінка. Її госпіталізували. На щастя, стан лікарі оцінюють як задовільний», — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, спалахнула пожежа через пошкодження газопроводу. Незабаром аварійна бригада ліквідувала витік газу.



Крім того, в будинку пошкоджено дах, в одному з під'їздів зруйновано сходову клітку.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі 27 вересня росіяни завдали ракетного удару. Є жертви.

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