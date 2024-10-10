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Росія за добу атакувала 12 населених пунктів Донецької області

10 жовтня 2024, 10:20

Росія за добу атакувала 12 населених пунктів Донецької області

РФ за добу вдарила по 12 населених пунктах Донеччини. Фото: Філашкін РФ за добу вдарила по 12 населених пунктах Донеччини. Фото: Філашкін

Росія за добу обстріляла 12 населених пунктів Донецької області, пошкодивши багатоповерхівки, заклади освіти, об'єкти інфраструктури. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація у Донецькій області станом на ранок 10 жовтня.

  • Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджено приватний будинок, обстріляні Веселий Гай, Трудове, Ганнівка, Сухі Яли. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, освітній заклад і приватні будинки на трьох вулицях.
  • Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство та освітній заклад. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду і газогін.
  • Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення.

РФ за добу вдарила по 12 населених пунктах Донеччини. Фото: Філашкін

РФ за добу вдарила по 12 населених пунктах Донеччини. Фото: Філашкін

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 89 дітей.

Раніше, 9 жовтня, російські окупаційні війська поранили одного мешканця Донецької області – у Ясній Поляні.

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