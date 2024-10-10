Росія за добу атакувала 12 населених пунктів Донецької області

Росія за добу обстріляла 12 населених пунктів Донецької області, пошкодивши багатоповерхівки, заклади освіти, об'єкти інфраструктури. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація у Донецькій області станом на ранок 10 жовтня.
РФ за добу вдарила по 12 населених пунктах Донеччини. Фото: Філашкін
РФ за добу вдарила по 12 населених пунктах Донеччини. Фото: Філашкін
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 89 дітей.
Раніше, 9 жовтня, російські окупаційні війська поранили одного мешканця Донецької області – у Ясній Поляні.
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