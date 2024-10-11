РФ обстріляла п`ять населених пунктів Донеччини: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Російська армія 11 жовтня обстріляла низку населених пунктів Донеччини, зокрема, під вогонь росіян потрапили Часів Яр, Іванопілля, Плещіївка, Ясна Поляна та Мирноград. Внаслідок атак п'ять мешканців постраждали, також відомо про одну загиблу. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«11 жовтня 2024 року окупанти завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що росіяни з артилерії атакували Часів Яр, 64-річна мешканка отримала осколкове поранення та перелом кісток. Її госпіталізували у тяжкому стані.



Крім того, окупанти обстріляли село Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік епіцентру вибуху виявилася 74-річна пенсіонерка, вона загинула від отриманих травм.



Село Плещіївка також постраждало від російських загарбників, у населеному пункті поранено 44-річного чоловіка.



У прокуратурі додали, що армія РФ скинула авіабомби на селище Ясна Поляна. Внаслідок атаки травмовано двох жінок 27 та 70 років. Ще одного 49-річного чоловіка поранено внаслідок артилерійського обстрілу Мирнограда.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 11 жовтня російські окупанти обстріляли селище Велика Новосілка Донецької області.