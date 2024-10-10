Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці

Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла. Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість поранених після російського удару по приватному сектору Запоріжжя зросла до 6 людей. Про це йдеться у звіті ДСНС України.







«З них – троє чоловіків, 2 жінки та 17-річна дівчина. Усі постраждалі отримали допомогу медиків на місці та від подальшої госпіталізації відмовилися», — зазначили у держслужбі України з надзвичайних ситуацій.



Пожежники ліквідували пожежу та зробили все необхідне для запобігання повторному займанню. Рятувальники зафіксували часткову руйнацію 29 будинків.

Рятувальники зафіксували часткову руйнацію 29 будинків. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники зафіксували часткову руйнацію 29 будинків. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники зафіксували часткову руйнацію 29 будинків. Фото: ДСНС Запоріжжя

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали трьох авіаударів (попередньо КАБ) по Запоріжжю.