Обстріли Харківщини: поранено 8 людей, двоє загинуло

Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

У Харківській області минулої доби двоє людей загинули, ще вісім травмовано внаслідок обстрілів РФ.



Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у ніч проти суботи російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий.



«Внаслідок обстрілу горіла господарська споруда. Постраждала 82-річна жінка», — повідомив він.



Крім того, неодноразові обстріли зазнали Куп'янськ: загинув 67-річний чоловік, постраждали 5 осіб, у тому числі 76-річна і 68-річна жінки, горіли господарська споруда, дах будинку, приватний будинок, частково пошкоджено будинок.



У Куп'янську-Вузловому горіли будинок та частково зруйнована будівля. У Козачій Лопані загинув 38-річний чоловік, постраждали 56-річна жінка та 86-річний чоловік. У Черкаській Лозовій виникла пожежа у приватному домоволодінні, пошкоджено житловий будинок.



Окупанти також обстріляли Шейківку, де постраждав 67-річний чоловік, Тимофіївку, де частково пошкоджено будинок, Курилівку, де горів будинок та Харків, де зафіксовано попадання УАБ до лісової смуги у Шевченківському районі міста, без руйнувань та постраждалих.