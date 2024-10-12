В Сумах російські війська пошкодили кілька житлових будинків авіаударами, поранено жінку

Російські війська вночі завдали авіаудару по житловому мікрорайону Сум. В результаті поранено жінку, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та приватні будинки.
«Одна ракета потрапила до житлового мікрорайону, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок. 30-річна жінка зазнала поранень», — повідомила обласна прокуратура.
Також внаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджено адміністративні будівлі та щонайменше 3 приватні будинки.
Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).