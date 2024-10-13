Помер депутат міської ради Мирнограда Сергій Пелюх

У суботу ввечері, 12 жовтня, у лікарні помер депутат Мирноградської міської ради Сергій Пелюх. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Тяжка непоправна втрата для всієї Мирноградської територіальної громади. Мирноградська міська військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким щодо смерті директора ТОВ «ПСБ», колишнього депутата міської ради Мирнограда Сергія Пелюха. Розділяємо горе сім'ї. Спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Пелюх був заступником голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва.



У 2015 році його було обрано депутатом Мирноградської міської ради по 34 округу. На виборах балотувався від партії «Опозиційний блок». Працював директором ТОВ «БСП».