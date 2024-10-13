Умер депутат городского совета Мирнограда Сергей Пелюх

В субботу вечером, 12 октября, в больнице умер депутат Мирноградского городского совета Сергей Пелюх. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«Тяжелая невосполнимая утрата для всей Мирноградской территориальной громады. Мирноградская городская военная администрация выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти директора ООО «ПСБ», бывшего депутата городского совета Мирнограда Сергея Пелюха. Разделяем горе семьи. Совместно с вами переживаем этот тяжелый момент», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Пелюх был заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам планирования, финансов, бюджета, социально-экономического развития города, инвестиционной деятельности, развития предпринимательства.



В 2015 году он был избран депутатом Мирноградского городского совета по 34 округу. На выборах баллотировался от партии «Оппозиционный блок». Работал директором ООО «БСП».