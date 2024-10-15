Росіяни скинули авіабомбу на село Шахтарське: є постраждалі, зруйновано навчальний заклад

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Великоновосілківська ПВА

Російська армія у вівторок, 15 жовтня, скинула авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл УМПБ Д-30 СН села Шахтарське Волноваського району. Внаслідок обстрілу 3 мирні мешканці отримали осколкові поранення», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що постраждалих було доставлено до найближчого медичного закладу для надання невідкладної допомоги.



Крім того, росіяни знищили чотири приватні будинки, також руйнувань зазнала будівля навчального закладу.



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