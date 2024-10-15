Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська

У разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля. Про це повідомив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков під час форуму «Економічної правди».

Глава ОП «Укрметалургпром» зазначив, що за два роки повномасштабного вторгнення обсяги виробництва сталі в Україні становили 6 – 6,5 млн. тонн на рік.

На підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн. тонн на рік, але у разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитися до 2 – 3 млн. тонн на рік.

За словами Каленкова, у Покровську залишається єдина підконтрольна Україні шахта, яка виробляє коксівне вугілля. Втрата Покровська загрожує дефіцитом такого вугілля.

«За два роки ми плавили 6 – 6,5 млн. тонн сталі, цього року можемо вийти на показники 7,5 млн. тонн. У разі втрати Покровська це буде 2 – 3 млн тонн», — зазначив президент ОП «Укрметалургпром».