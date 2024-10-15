«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА

У віддалених районах захопленого у 2022 році міста Лисичанськ на Луганщині життя практично зупинилося. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, подекуди абонентам відновили газопостачання, після чого про них на два роки забули.



«Як от про мешканців багатоповерхівок, розташованих поряд із колишнім заводом ГТВ. Вони вже радіють підвезенню технічної води, бо питну більшості доставляли востаннє ще влітку. Система централізованого водопостачання, як і опалення, не полагоджені. Відсутній і телефонний зв'язок. Щоб викликати «швидку», доводиться долати від 7 до 10 кілометрів. Деяким пішки», – сказав начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків.