Війська РФ не готуються до бойових дій взимку на Донеччині: вони намагаються досягти цілей до морозів – ЗСУ

За даними розвідки, росіяни не готуються до зимового періоду на фронті в Донецькій області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, війська РФ намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, бо там ще не було дощів.



«Тому вони зараз максимально використовують артилерію, дрони й ті засоби, які мають, сподіваючись на те, що зможуть досягти якихось цілей до морозів. Вони не проводять жодних активних заходів підготовки до холодного періоду на відміну від нас. Ми будемо готові, вони не будуть. Їм буде набагато важче нас штурмувати», – зазначила Бобовнікова.

Нагадаємо, що у місті Торецьк Донецької області не залишилося вцілілих будинків, знищені цілі райони.